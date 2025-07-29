2025年上半年迪拜国际机场客流量创历史新高

阿通社迪拜2025年7月29日电 迪拜国际机场2025年上半年旅客吞吐量达4600万人次，创下该机场历史同期最高纪录，同比增长2.3%。

据迪拜机场集团29日发布的公告，该机场第二季度旅客人数为2250万人，同比增长3.1%。其中，4月份接待旅客800万人，为历年来最繁忙的四月。

迪拜机场首席执行官保罗·格里菲斯表示，在区域空域受限等挑战背景下，机场仍保持高水平运营，反映出迪拜及阿联酋的综合实力以及机场管理体系的灵活性。他指出，“oneDXB”运营理念和团队协同作业显著提升了旅客体验。

数据显示，1月为上半年最繁忙月份，单月接待旅客850万人。上半年日均旅客数达25.4万人次，月均770万人次。

根据预测，全年旅客总量有望达9600万人，接近1亿人次大关。

迪拜国际机场上半年共执行航班22.2万架次，平均客座率为76%。行李处理总量4180万件，91%在45分钟内交付，延误率远低于全球平均水平。

货运方面，上半年机场处理货物超100万吨，同比增长0.1%。预计全年行李处理量将达8500万件，超历史纪录。

服务效率方面，99.2%的出境旅客10分钟内完成护照查验，98.4%的入境旅客15分钟内完成入境流程，98.7%的旅客5分钟内完成安检。

印度、沙特、英国、巴基斯坦和美国为迪拜国际机场旅客量前五大来源国，城市中以伦敦、利雅得、孟买、吉达、德里和伊斯坦布尔最为繁忙。

当前，迪拜国际机场与全球107个国家的269个目的地保持通航，航空公司达92家。官方预计，随着返校季和冬季活动季来临，旅客数量将进一步上升。2025年迪拜航展将成为推动航空业发展的重要节点。