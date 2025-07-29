阿联酋国家媒体办公室主席在日本大阪会见多位媒体与学界人士

阿通社大阪2025年7月29日电 阿联酋国家媒体办公室主席、阿联酋媒体理事会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德阁下29日在日本大阪，会见了多位日本媒体与学术界领袖。

此访是阿勒哈米德阁下为筹备将于今年12月在阿布扎比举行的BRIDGE峰会所展开的首次亚洲之行，旨在加强国际合作，拓展阿联酋同全球在传媒、教育、思想及前沿技术领域的战略伙伴关系。国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士阁下陪同访问。

会谈期间，阿勒哈米德阁下同日方代表就未来合作前景进行探讨。双方讨论了传统媒体与新媒体的融合发展、高校与文化机构在培养新一代思想与传媒领袖中的作用，并强调了创意平台对于促进各国人民相互理解的重要性。

阿勒哈米德阁下表示，“BRIDGE峰会”是在当前全球变革背景下，凝聚国际媒体与文化力量的战略契机。他指出，同日本广播协会、东京国际大学等知名机构建立伙伴关系，将有助于巩固阿联酋作为全球媒体与思想对话中心的地位。

出席会谈的日方代表包括日本广播协会全球内容开发负责人柴崎武、新闻网站Japan Forward主编杉浦美香以及东京国际大学名誉教授和田雅司等。