阿联酋批准首个机场自动驾驶行李车试验项目

阿通社迪拜2025年7月29日电 阿联酋民航总局29日宣布，与迪拜机场和Dnata公司合作，批准了全国首个自动驾驶车辆行李处理运营试验项目，试验将在迪拜世界中心-阿勒马克图姆国际机场进行。

此次监管批准是阿联酋民航总局致力于推动现代技术与航空运输各环节深度融合重要举措的一部分，旨在全面提升运营效率和航空安全水平，为Dnata等行业领先服务商应用下一代运营模式提供有力支持。

据介绍，Dnata公司将严格按照与民航总局共同制定的监管框架，在阿勒马克图姆国际机场停机坪区域对多辆自动驾驶行李处理车辆进行系统性测试。

该试验项目为在航空业最为时间敏感和操作复杂的运营环境中全面测试设备性能和安全指标提供了宝贵机会，对于描绘机场行李处理和地面服务未来发展蓝图具有重要意义。

这一创新举措使阿联酋成功跻身在机场停机坪区域应用智能自动化技术的国际先进国家行列，进一步巩固了其在航空监管创新领域的全球领先地位，充分体现了该国在技术创新与确保最高运营安全标准之间坚持平衡发展的理念。

阿联酋民航总局总干事赛义夫·穆罕默德·苏韦迪表示，此次监管批准构成了国家航空业发展历程中的重要里程碑，充分体现了国家领导层建设创新驱动型竞争经济的战略远见。他强调，民航总局将继续致力于在确保最高安全标准的前提下积极推广应用现代技术，全力支持各项有助于将阿联酋打造为全球智能交通领域领先国家的创新举措。

民航总局航空安全事务助理总干事阿基勒·扎尔乌尼工程师详细解释说，在机场高度活跃的工作环境中安全运营自动驾驶车辆需要建立灵活且技术先进的监管框架体系。通过与德纳塔公司和迪拜机场的深度合作，各方成功开发了有机融合技术创新与安全保障的综合运营模式。他指出，这项试验标志着国家航空业务未来全面发展战略愿景的正式启动。

迪拜机场技术和基础设施首席执行官奥马尔·本·阿迪表示，此次试验项目充分体现了迪拜机场在推动行业创新、全面提升运营卓越性和优化旅客体验方面发挥的积极作用，同时为构建更加灵活高效的机场停机坪运营环境奠定了坚实基础。

他进一步补充说，随着迪拜世界中心-阿勒马克图姆国际机场航空业务下一发展阶段各项准备工作的全面推进，这些基于oneDXB一体化发展愿景、秉承合作共赢精神的创新举措将在塑造未来机场运营系统方面发挥至关重要的核心作用。

Dnata公司阿联酋机场业务高级副总裁贾法尔·达乌德强调，在直接行李处理业务环节引入自动驾驶车辆技术对于德纳塔公司乃至整个航空服务行业都具有里程碑式的重要意义。这一发展方向充分体现了公司始终坚持采用前沿创新技术、积极运用最新科技成果全面提升各项业务安全性、运营效率和服务质量的不懈承诺。

据了解，自动驾驶行李车试验项目是阿联酋民航总局与德纳塔公司建立更大范围战略合作伙伴关系、共同开发智能地面处理解决方案的重要组成部分。迪拜世界中心-阿勒马克图姆国际机场凭借其年旅客吞吐量达2.6亿人次的巨大未来发展潜力，为全面测试和实际应用最新运营创新技术提供了理想的试验环境。

相关方面表示，本次试验获得的各项数据和经验将为支持未来航空基础设施扩展项目和进一步加强阿联酋各机场自动化技术整合应用提供重要参考依据，确保与全球航空业发展最新趋势保持高度同步。