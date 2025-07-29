迪拜出租车公司第二季度净利润增长33%

阿通社迪拜2025年7月30日电 迪拜出租车公司29日公布的财报显示，该公司2025年第二季度净利润同比增长33%，达到1.054亿迪拉姆，主要受益于收入增长和运营效率持续改善。

财报数据显示，该公司第二季度总收入同比增长18%，达到6.252亿迪拉姆。出租车和豪华轿车服务完成总行程1360万次，同比增长19%。目前公司运营车队规模已达10180辆，其中包括335辆纯电动车辆。

公司董事会当日批准向股东分配上半年现金股利1.607亿迪拉姆，每股分红6.43费尔。这一分红方案符合公司既定的股利分配政策，即每年分配不少于净利润85%的现金股利。

迪拜出租车公司董事会主席阿卜杜勒穆赫森·易卜拉欣·卡尔巴特表示，这一业绩充分体现了公司运营模式的稳健性，以及公司有效把握智能出行解决方案市场日益增长需求的能力。他强调，公司目前处于有利地位，能够充分受益于市场的积极发展趋势。

公司首席执行官曼苏尔·拉赫马·法拉西介绍说，公司与"Bolt"平台的战略合作已成功吸纳超过6000辆出租车加入，其中700辆专门负责机场服务，这一合作为在阿联酋建立最大规模的电子叫车平台奠定了基础。他同时透露，公司已与法蒂姆电动出行公司合作推出200辆纯电动出租车，这是公司2040年全面实现车队电动化转型战略计划的重要组成部分。

从各业务板块表现来看，配送摩托车业务收入实现大幅增长，同比增长102%至1820万迪拉姆。巴士业务板块受合同条款调整影响，收入同比下降12%至3130万迪拉姆。公司息税折旧摊销前利润达到1.806亿迪拉姆，利润率保持在29%的良好水平。

展望未来，公司管理层表示，随着阿联酋人口持续增长、基础设施投资不断增加以及旅游业蓬勃发展，预计市场对公司各项服务的强劲需求将持续。公司将继续实施雄心勃勃的增长战略，致力于在阿联酋乃至整个地区的智能出行领域保持行业领先地位。