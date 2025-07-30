阿联酋持续加大对加沙人道援助力度 保障粮食与饮水供应

阿通社阿布扎比2025年7月30日电 阿联酋持续通过多种渠道向加沙地带提供人道援助，以缓解当地居民持续一年半面临的饥饿和缺水危机。援助形式涵盖陆路、空投与海运等多种方式，此外还包括设立自动化面包房、流动厨房和供水工程等可持续项目。

加沙食品与饮用水短缺问题日益严重。巴勒斯坦医疗部门近日通报称，已有147人因营养不良死亡，其中包括88名儿童。联合国世界粮食计划署与联合国儿童基金会发布的数据显示，39%的居民常常连续数日无食可吃，超过50万人，即约占总人口的四分之一，处于类似饥荒的状态，其余人群也面临不同程度的粮食紧急情况。

尽管局势严峻，阿联酋自开展“勇敢骑士3”行动以来持续提供支持。据联合国报告，阿联酋援助占加沙国际援助总量的44%。

在食品援助方面，阿联酋已通过陆路通道、人道空投“善意之鸟”行动及海运向加沙提供了数万吨食品。最近一艘“哈利法号”援助船运送了7166吨物资，其中包括4372吨食品。

应对加沙早期面临的面包短缺危机，阿联酋于2024年2月向加沙提供自动化面包房，并配套供应面粉等物资，保障21个流动面包房每日产出。

阿联酋还支持建设临时厨房和逾50个每日提供热餐的公益厨房。在2025年斋月期间，阿联酋红新月会向加沙提供了1300万份开斋餐，保障44个公益厨房运转，服务人数超过200万，同时支持17个面包房，服务对象达312万人。

在饮用水援助方面，阿联酋迅速响应，由于战争导致大量供水设施受损，阿联酋在“勇敢骑士3”启动数日内建设了6座海水淡化站，每日产水200万加仑，惠及逾60万人。

此外，7月15日，“勇敢骑士3”宣布启动一项通过埃及向加沙南部供水的人道工程，计划铺设一条直径315毫米、长6.7公里的管道，连接阿联酋在埃及修建的淡化站与加沙境内难民区。该工程目标是为60万人口每日提供15升淡水，应对加沙80%以上供水设施遭破坏的现状。

阿联酋还实施了一系列饮用水井的钻探与修复项目，并对多地排水系统进行了维护，同时派出多辆淡水运输车进入加沙提供补给。