从纽约到大阪 “ BRIDGE”对话系列持续推动全球媒体对话

阿通社大阪2025年7月30日电 在纽约、伦敦成功举办对话活动之后，由阿联酋国家媒体办公室发起的“BRIDGE”全球媒体平台核心项目——“BRIDGE巡回对话”日前在日本大阪举行，成为该平台第三站。活动获得“BRIDGE联盟”支持，旨在通过一系列国际交流，推动媒体与科技的未来发展，加强跨文化合作，并为即将在阿布扎比举办的“2025BRIDGE峰会”奠定基础。

作为全球规模最大的内容创作者、决策者与文化艺术领域人士汇聚平台，“BRIDGE峰会”将于今年12月8日至10日在阿布扎比举行。本次大阪对话活动成为系列“连结对话”议程的重要组成部分，通过高水平讨论与思想交锋，为峰会议题积累全球视角。

大阪站活动延续此前两站的广泛影响，突显平台的全球化布局和在文化与地理多样性上的重视，强调在新兴媒体挑战中构建有效合作的必要性。

在大阪系列活动中，多场高层论坛汇聚媒体创新者、企业领袖及政策制定者，围绕快速变化的传媒格局展开深入探讨，推动大阪作为全球传媒对话关键节点的地位，助力全球战略合作和责任媒体生态体系建设。

作为2025年大阪世博会主办城市，大阪成为“BRIDGE”关注人文价值与未来技术交汇的理想平台。会议期间，超过30位日本媒体、科技和金融界重要人物参与对话。阿联酋国家媒体办公室主席、阿联酋媒体理事会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德阁下及阿联酋驻日本大使谢哈布·艾哈迈德·法希姆出席相关活动。

对话环节以“谁从信任危机中受益？”为题，探讨当今媒介信任问题。日本路透社首席政策记者李香·桂原与WPP日本公司资深副总裁温迪·徐围绕算法影响、公众信任与内容公正进行了交流。

另一场题为“理性与感知：人工智能的下一前沿”的论坛中，RAYA公司神经科学与机器学习研究负责人滨田弘博士从神经学与AI交叉视角出发，分析AI如何重塑人类认知，提出“注意力是新货币，叙事是权力工具”的新命题。

活动最后举行了开放互动会议，为参与者与多位媒体高管、文化创作者和政策制定者搭建面对面沟通平台，展示日本在媒体责任实践与技术与价值融合方面的经验。

阿勒哈米德阁下指出，阿联酋致力于构建兼具灵活性、透明度与人文关怀的新型媒体模式，国家领导人高度重视媒体发展，并大力支持包括“BRIDGE峰会”在内的创新型国际合作平台。他表示，大阪站的讨论表明，创新与传承并重，在采纳AI工具的同时不能忽视职业伦理。“BRIDGE峰会2025”将进一步推动战略合作，使媒体成为发展与繁荣的重要驱动力。

国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士阁下表示，面对人工智能加速演进、数字平台变革的关键转折点，全球需重视负责任叙事的重要作用。他强调，“BRIDGE”平台旨在凝聚全球内容创作者，以信任、透明与积极影响为共同目标。

卡阿比指出，“BRIDGE峰会2025”将聚焦现实挑战与愿景融合，推动构建能强化人文沟通与伦理价值的媒体新生态。

此前，纽约场聚焦“人工智能与信任”，伦敦则围绕“叙事外交”探讨政府与媒体如何合作构建正面叙事。大阪则突出了亚洲创意经济重要性及生成式AI的伦理应用，强调在创新与文化间寻求平衡。

大阪站是“BRIDGE巡回对话”全球行程的关键一站。接下来，活动将前往上海等全球多地，围绕人工智能、跨文化叙事及数字时代新型合作模式等话题展开深入探讨。

“BRIDGE峰会2025”将汇聚全球内容创作者、政策制定者、媒体机构、投资者和社会创新组织，搭建全球责任媒体与公众意见的战略合作平台。作为思想引领与创新应用的汇聚地，峰会将为全球新生代传播者提供舞台，推动媒体超越娱乐功能，实现社会深层影响。

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