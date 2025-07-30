沙迦创业支持基金会支持五个项目发展

阿通社沙迦2025年7月30日电 沙迦经济发展局下属沙迦创业支持基金会“Ruwad”发布的年度报告显示，2025年上半年，该机构批准112万迪拉姆直接融资，用于支持5个创业项目，包括3个专业项目和2个商业项目。

报告指出，期内共收到284份会员申请，最终批准237个项目，批准率达83.5%。其中，商业项目137个，占比57.8%；专业项目99个，占比41.8%；工业项目1个，占比0.4%。

按所有权结构划分，男性占61.2%，女性为31.6%，合资项目占7.2%。

同期，有185个项目完成第二至第三年的会员续期，91个项目延长至第四和第五年。

基金会提供69次专业咨询，开展282场项目访谈，处理7186通电话，完成161次实地走访，其中27次属于项目评级工作。

在经济赋能方面，政府采购项目总额提升至360万迪拉姆，平台注册项目达144个，7个项目通过“链接”计划达成交易，17个项目参与国内外相关活动。

基金会参与10项教育与社区活动，并作为战略伙伴出席多项创业与投资活动，包括沙迦创业节、AIM峰会及“阿联酋制造”展会。

2025年上半年，基金会共开展23个培训项目，启动第三期“创业大使”计划，累计培训660人次，其中女性469人，男性191人。