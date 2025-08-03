“阿布扎比海洋世界”成旅游新地标 展现生态教育与保护双重使命

阿通社阿布扎比2025年8月3日电 自2023年5月开园以来，位于阿布扎比亚斯岛的“阿布扎比海洋世界”主题公园已成为当地重要文旅新地标，进一步提升了亚斯岛作为区域及全球旅游目的地的吸引力。

“阿布扎比海洋世界”通过模拟全球各大海洋生态系统，从阿拉伯湾温暖水域到热带海域，再到南北极寒冷地带，为游客打造沉浸式探索之旅，兼具知识性与互动体验。游客不仅可以与海豚一同划水、步行于水下世界，还能体验“蝠鲼”过山车，或在特色餐厅“香料岛”观赏火烈鸟。

园方致力于不断扩展教育与互动项目，计划引入更多互动展区和独特海洋生物种类，并深化与学术和社区机构合作，推出面向学生的环境教育项目，包括研学活动、科学实验及与海洋生物的互动体验，以提升大众对生态系统的理解。

“阿布扎比海洋世界”还积极践行可持续发展理念，其下属的“亚斯海洋世界研究与救援中心”已成为海洋动物救护与环境科研的重要平台。副总经理卡洛斯·罗德里格斯表示，该中心不仅提供专业医疗救护，还通过研究项目推动海洋生态保护，致力于成为连接本地与国际环保力量的科学平台。

教育教练阿伊莎·卡西米介绍，园区由八大主题海洋世界构成，包括“阿布扎比之海”“无尽海洋”“极地海域”等，呈现出丰富多样的海洋生态系统，从阿拉伯湾至北极冰层，为游客提供身临其境的探索体验。

她指出，园区环境的精心设计旨在提升公众对海洋与人类关系的认知，传播环境保护意识。为此，园区开展一系列教育活动，如“未来英雄夏令营”，通过互动工作坊帮助儿童了解海洋生态；“科学讲堂”则邀请生态学者、医生及高校教授围绕生态多样性和环境挑战进行专题讲座。