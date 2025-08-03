阿联酋国家媒体办公室主席访问华为上海研发中心

阿通社上海2025年8月3日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下日前访问位于上海的华为研发中心，旨在为即将于2025年12月8日至10日在阿布扎比举行的“BRIDGE 2025”全球峰会作筹备工作。

陪同访问的还有国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·卡比博士阁下。访问期间，代表团与华为多位高管进行会谈，双方围绕媒体合作、人工智能应用、数字广播、5G服务以及大数据处理等议题深入交流。

访问团还参观了位于练秋湖的华为研发中心，实地了解华为在智慧媒体和智能教育等领域的最新技术成果。

阿勒哈迈德阁下在会谈中表示，希望进一步加强阿联酋媒体机构与国际科技企业之间的合作，推动阿拉伯语智能媒体解决方案的研发，促进知识交流与共享，并拓展在数字传播、智能教育和互动平台方面的合作空间。

他指出，“BRIDGE 2025”峰会将成为推动负责任合作的重要平台，有助于构建新型合作与创新机制，塑造媒体未来，使媒体不仅是一种职业，更是一项推动创新和实现可持续发展的有效工具。

据悉，上海之行是国家媒体办公室为“BRIDGE 2025”峰会所开展的系列筹备工作之一。该峰会预计将汇聚全球媒体决策者、科技领袖以及文化与经济影响力机构，共同探讨构建更加平衡、富有创新与人文精神的未来媒体格局。