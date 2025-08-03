迪拜未来博物馆累计接待访客突破400万

阿通社迪拜2025年8月3日电 迪拜未来博物馆3日宣布，其访客总数突破400万人次大关。该博物馆自2022年2月22日正式开馆以来，已成为地区和全球最具影响力的未来文化科学地标之一。

未来博物馆主席穆罕默德·阿尔·盖尔加维表示，这一里程碑式成就体现了阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下将迪拜打造为全球未来中心的卓越愿景。

该博物馆融合科幻想象、沉浸式体验和未来愿景，已成为全球创新和未来思维中心，为变革者、思想领袖和专家提供聚集平台。

自开馆以来，博物馆已举办约423场活动、会议和对话论坛，涉及人工智能、城市可持续发展、教育、健康、经济、技术、艺术等多个重要领域。博物馆接待了来自180多个国家和地区的访客，610个国际媒体代表团参与报道其各类活动。

迪拜未来论坛作为博物馆年度重要活动，已汇聚来自100多个国家的3650多名专家。迪拜人工智能周吸引超过3万名参与者和专家，以及全球知名科技企业参与。

博物馆还推出多样化教育项目，包括"过去的教训给未来"讲座系列、"未来对话"论坛、"未来英雄夏令营"等，致力于培养创新意识，探索技术发展前沿。

阿尔·盖尔加维表示，博物馆将继续发挥全球未来展望平台作用，推动迪拜和阿联酋在各领域的未来发展战略实施。

