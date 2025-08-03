迪拜房地产业上半年完成24个项目 总价值45亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年8月3日电 迪拜土地局最新数据显示，2025年上半年，迪拜房地产市场继续稳步增长，表现出市场结构的稳健性和投资选择的多样性。期内，迪拜共完成24个房地产项目，项目总价值达45亿迪拉姆。

与此同时，全市范围内仍有726个房地产项目在建，涵盖住宅及商业领域，反映出迪拜房地产市场对开发商与投资者的持续吸引力，也有助于满足日益增长的住房与办公空间需求。

上半年，迪拜新增登记房地产单元90,337个，体现出开发商对市场需求的积极响应，尤其是在高需求的成品住宅和可持续社区项目方面表现突出。同期共成交75,347套房地产单位，总成交金额达1510亿迪拉姆，彰显市场活跃度及投资者对中长期市场前景的高度信心。

别墅销售表现尤为突出，共成交7,167套，总值逾280亿迪拉姆，显示购房者越来越倾向于选择独立住宅与综合性社区。

在租赁市场方面，2025年上半年共登记租赁合同465,738份，较2024年同期小幅增长不到1%。这表明市场保持相对稳定，受益于政府鼓励居民从租赁向购房转变的政策，助力提升社会稳定与家庭幸福感。

租赁合同总价值达420亿迪拉姆，同比增长5%；新签合同达232,928份，较去年同期增长7%。上述数据进一步印证了迪拜在区域乃至全球房地产市场的领先地位。

迪拜土地局表示，将继续通过战略性举措与数字化手段，打造高效透明的房地产生态系统，支持《迪拜房地产战略2033》目标，即将迪拜建设为全球宜居和首选房地产投资城市。