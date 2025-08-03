阿联酋发布法律令设立国家禁毒局

阿通社阿布扎比2025年8月3日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下3日颁布联邦法律令，宣布成立国家禁毒局，并任命谢赫扎耶德·本·哈马德·本·哈姆丹·阿勒纳哈扬担任局长。

新成立的国家禁毒局是隶属于部长会议的独立联邦机构，将取代内政部禁毒总局，负责制定和实施禁毒政策、法律法规和战略，协调联邦和地方各级相关部门打击毒品走私和销售网络。

根据法律令，国家禁毒局将承担打击毒品贸易、追捕毒品走私销售网络并将涉案人员移交司法部门等职责。该局还负责制定禁毒相关政策战略和法规并提交部长会议审批，协调相关部门监控人员、货物和交通工具以防止毒品出入境。

国家禁毒局的职能还包括制定化学前体物质管制规定，监督医疗制药机构防止含麻醉或精神活性物质药品的非法销售，协调吸毒人员治疗康复工作，开展禁毒宣传教育，与国际组织合作交流打击毒品犯罪经验。

该局将建立全面的国家禁毒数据库，实现与相关部门信息共享，提高执法效率。同时，该局还将与卫生社会部门合作开展吸毒人员康复项目，并进行专业研究为政策制定提供科学依据。

