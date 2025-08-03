迪拜国际游客数量大幅增长 2025年上半年同比增长6%

阿通社迪拜2025年8月3日电 迪拜经济和旅游部最新统计数据显示，2025年1月至6月，迪拜酋长国共接待国际游客988万人次，同比增长6%，展现出强劲的旅游业复苏态势。

迪拜王储兼副总理、国防部长、迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下在谈及这一成就时表示，旅游业的持续强劲表现体现了阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的远见卓识。他强调："迪拜旅游业在2025年上半年的卓越表现反映了领导层的战略眼光，使迪拜成为永不停歇发展的城市，成为世界上发展最快、最具吸引力的城市之一。"

王储殿下指出，迪拜将继续通过投资卓越体验和先进基础设施来加强竞争力，巩固其在全球旅游版图中的重要地位，这与迪拜经济发展议程D33和未来愿景高度契合。

数据显示，海湾合作委员会国家市场占迪拜游客总数的15%，中东北非地区邻近市场占11%。西欧市场以212万游客占据最大份额（22%），独联体和东欧地区占15%，南亚地区占15%。

迪拜酒店业同样表现亮眼，2025年上半年平均入住率达80.6%，较去年同期的78.7%有所提升。预订房间数量增长4%至2224万间，平均日房价上涨5%至584迪拉姆。

迪拜经济和旅游部总干事哈拉勒·赛义德·马里表示，尽管面临全球通胀压力和经济不确定性等挑战，迪拜旅游业依然保持强劲增长势头，这得益于前瞻性的发展策略和对创新技术的持续投资。

在提升全球影响力方面，迪拜在2025年上半年获得多项殊荣，包括成为东半球首个获得自闭症友好旅游目的地认证的城市，并在TripAdvisor 2025年旅行者选择奖中继续位列全球最佳目的地前茅。

展望未来，迪拜将继续深化公私部门合作，推动旅游业可持续发展，朝着成为全球最佳生活、工作、旅游和投资目的地的目标稳步迈进。

