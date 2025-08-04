迪拜水电局输电网络项目总投资超76亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年8月4日电 迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔伊尔阁下4日表示，水电局正在推进总值超过76亿迪拉姆的电力输电网络建设项目。

塔伊尔指出，今年上半年，迪拜水电局已投运4座132千伏主变电站，总变电容量为450兆伏安，项目总投资达7.25亿迪拉姆，铺设输电电缆总长达228公里。

目前，局方正在建设49座132千伏变电站和2座400千伏变电站，并已邀请主要承包商就11座新建132千伏主变电站提交报价。未来三年，迪拜水电局还将陆续启动逾57座132千伏变电站项目，同时铺设160公里地下输电电缆。

迪拜水电局输电部门执行副总裁侯赛因·卢塔介绍，新变电站将分布于多地，包括第五艾利亚斯区的两座站点，旨在满足当地国民住房项目的电力需求，其他涉及地区还包括哈塔和第四沃尔桑。

截至2025年上半年，迪拜水电局下属电力变电站总数增至391座，其中包括27座400千伏主变电站和364座132千伏主变电站。相关项目建设累计工时超过450万小时，全面采用国际先进的数字化技术。

另据介绍，迪拜水电局近期批出多个变电站建设项目，涉及南第二巴沙、商业湾、迪拜硅绿洲、机场城等区域，总投资约11亿迪拉姆。同时，局方还批出132千伏输电电缆敷设项目，用于新建变电站与主网连接，线路总长60.6公里，投资额达2.88亿迪拉姆。