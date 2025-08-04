阿联酋大学推动AI科研与教学一体化 助力国家创新发展

阿通社艾因2025年8月4日电 阿联酋大学近日宣布，将进一步巩固其在人工智能领域的领先地位，并通过一项覆盖教育、科研与运营管理的综合性议程，系统推进人工智能技术在校内的深度融合。该议程旨在服务国家创新战略，助力数字化转型目标实现。

阿联酋大学校长艾哈迈德·阿里·莱西博士阁下表示，人工智能已成为学校未来发展的核心要素，学校正建设涵盖教学、科研与社会服务在内的全面体系，以培养具备数字化领导力的本土人才。

据介绍，阿联酋大学已制定“人工智能议程2025—2031”，并任命人工智能首席执行官专责统筹高影响力AI项目，推动各领域有序实施。议程聚焦提升科研与教学能力，推动多学科融合创新，解决社会挑战，扩大国际学术影响力。

过去五年间，该校研究人员在Scopus数据库收录的AI相关领域共发表逾1000篇学术论文，覆盖健康、工程、环境、教育与社会科学等多个领域。当前研究项目涵盖神经网络在混凝土结构监测中的应用、肺癌患者住院期预测模型、课堂注意力检测系统、自闭症行为识别、儿童肥胖干预工具、婴儿体重预测及洪水评估等。

在环境与可持续发展方面，学校正开展以机器学习预测降雨、混合模型预测臭氧浓度、统计分析结合神经网络监测地下水的科研项目，体现其服务国家资源管理与可持续发展目标的努力。

此外，阿联酋大学不断拓展国际合作，与马来亚大学、西悉尼大学、德州农工大学、亚利桑那大学及双威大学等全球知名高校开展联合研究，提高科研成果质量与国际影响力。

在教学方面，该校决定自2025/2026学年起将人工智能课程设为所有学生的毕业必修内容，以确保毕业生具备进入数字经济社会的基本能力。目前学校已设有数据科学与人工智能学士、统计与数据分析学士及人工智能专业方向，同时推出多门由教师研发的现代课程。

其中包括《人工智能导论》课程，系统介绍AI的发展历程、应用场景与社会影响，适用于各专业学生；《人工智能基础与应用》课程涵盖机器人、计算机视觉、语音处理等核心技术，并面向智慧城市、医疗健康与网络安全等实际场景开展实践教学。

另有《工程中的人工智能》与《医学中的人工智能》课程，分别聚焦预测性维护、工业系统优化以及AI辅助诊断、药物开发、个性化医疗与伦理问题等，为专业学生提供深入应用训练。