沙迦商会上半年注册会员超3.7万 展现经济吸引力与投资活力

阿通社沙迦2025年8月4日电 沙迦工商会日前公布数据显示，2025年上半年该会在推动本地营商环境和吸引投资方面成效显著，会员注册总数突破3.7万户，较2024年同期增长逾12%。这一增长反映出沙迦在中东地区持续增强的经济吸引力。

据统计，今年上半年沙迦工商会签发原产地证书达41,294份，同比增长6%，涉及出口和再出口总值约110亿迪拉姆，凸显沙迦作为区域和国际贸易枢纽的重要地位。

从出口目的地看，沙特阿拉伯位列首位，进口沙迦商品及再出口货值超过59亿迪拉姆，显示两地间稳固的经贸关系。其后为阿曼（逾16亿迪拉姆）及伊拉克（逾15亿迪拉姆）。其他主要出口市场包括卡塔尔、英国、埃及、埃塞俄比亚、科威特和印度等国家。

沙迦工商会主席阿卜杜拉·苏尔坦·欧维斯表示，这些成果体现了该会在落实阿联酋最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下的战略愿景方面取得的进展。他指出，注册会员数的持续增长反映出投资者对沙迦营商环境的信心。

该会总干事穆罕默德·艾哈迈德·阿明·阿尔阿瓦迪指出，这些积极指标是2025—2027年战略规划有效执行的结果。该战略旨在提升本地企业竞争力、支持创业生态系统，并优化吸引投资的政策环境。他强调，工商会通过多项服务升级和促进本地外资合作的举措，正加快推动沙迦建设成为面向地区市场的综合性商业中心。