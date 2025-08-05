阿联酋国家媒体办公室主席访问上海两大传媒集团

阿通社上海2025年8月5日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下日前在上海分别会见上海报业集团和上海广播电视台高级官员，为即将举办的"BRIDGE2025"峰会加强国际媒体合作。

此次访问是"BRIDGE2025"峰会筹备巡回活动的重要组成部分。该峰会将于2025年12月8日至10日在阿布扎比举行，是汇聚全球媒体、文化、艺术内容制作者和决策者的重要国际平台。

上海广播电视台（集团）副台长、副总裁李蓉等高级官员接待了阿联酋代表团。双方参观了集团的先进内容制作工作室、新闻编辑室、信息核实部门和数字平台开发实验室。

阿勒哈迈德阁下表示，阿联酋与中国关系是基于相互尊重和共同愿景的合作典范，得到两国领导层高度重视。此次访问旨在加强与中国主要媒体机构合作，推动内容制作、数字平台开发和人工智能应用等领域的经验交流与合作。

他指出，阿联酋将媒体视为建设社会意识、增强宽容开放价值观的重要工具和可持续发展的核心伙伴。阿联酋致力于与全球领先媒体机构建立战略伙伴关系，开发体现责任担当、符合时代发展要求的优质内容。

李蓉强调中阿文化媒体合作的稳固性和持续性，表示希望通过共同创新和对话深化双边关系。她说，在技术发展和数字平台整合推动行业变革的背景下，集团期待扩大与全球媒体机构的合作。

代表团还访问了上海报业集团，上海报业集团党委书记、社长李芸介绍了该机构自2013年成立以来在开发创新数字媒体服务、支持新闻业发展方面的实践经验。

据了解，这些访问活动体了"BRIDGE2025"峰会在扩大国际媒体合作、推动创新发展和负责任内容制作、促进智能技术在现代媒体系统应用方面的重要作用。