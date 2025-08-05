阿布扎比港口集团在巴基斯坦开设首个代表处 推动区域物流发展

阿通社伊斯兰堡2025年8月5日电 阿布扎比港口集团5日在巴基斯坦首都伊斯兰堡宣布，其在该国的首个代表处正式开业，标志着该集团在南亚及中亚地区的战略布局进一步深化。

在当天举行的开业仪式上，阿联酋驻巴基斯坦大使哈马德-奥贝德-扎比与巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔等多名两国高级官员共同出席。该代表处将负责协调阿布扎比港口集团与巴基斯坦政府机构及合作伙伴的业务，支持当地基础设施和商业服务项目。

阿布扎比港口集团董事总经理兼集团首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示，此举是集团全球扩张战略的重要组成部分，体现了对巴基斯坦市场的长期和可持续承诺，旨在为巴基斯坦的经济转型做出重要贡献。

据了解，阿布扎比港口集团已在巴基斯坦进行大量投资，包括一项2.95亿美元的投资计划，用于升级卡拉奇港东码头。集团通过两份为期50年的特许经营协议，运营该港口的关键集装箱及散杂货泊位。其下属的“卡拉奇门户码头有限公司”通过引进先进技术和管理经验，已显著提升了港口的运营效率，降低了船舶等待时间。

此举被视为阿布扎比港口集团构建从中国延伸至欧洲的综合贸易走廊愿景的一部分。巴基斯坦凭借其战略地理位置，被视为通往中亚的关键海上门户。集团还与巴方签署了多项协议，旨在全面推进该国物流和贸易基础设施的现代化进程。