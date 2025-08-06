阿联酋在G20会议强调青年赋能

阿通社迪拜2025年8月6日电 阿联酋人力资源与本地化部长、代理高等教育与科研部长阿卜杜勒拉赫曼·阿尔奥尔博士阁下日前在南非乔治市出席二十国集团劳动与就业部长会议，并在会议期间强调阿联酋在赋能青年、促进包容性发展和性别平等方面的努力。

阿尔奥尔表示，青年占阿联酋劳动力市场一半以上。在“纳菲斯”计划实施三年内，劳动力总量增长12%，企业数量增长17%，本国公民劳动力增长325%，青年正逐步成为推动经济增长、创新发展与社会团结的重要力量。

他说，阿联酋持续推进教育体系改革，使其更加契合未来经济需求，尤其是在人工智能、数字服务、医疗、教育、工业等重点领域，加大对技术和职业教育的投入。

他介绍了多项国家级支持青年举措，如“2031国家青年议程”、“制造者计划”与“纳菲斯”项目，并强调阿联酋在创业、性别平衡和青年人才发展方面已取得显著进展。

他指出，政府设立了“阿联酋创业委员会基金”并推出“5000数字人才”计划，以增强青年在科技驱动型经济中的领导力，推动以可持续性与创新为导向的发展模式。

在“职场性别平等”专题会议上，阿尔奥尔重申阿联酋致力于确保公平就业环境，国家立法禁止一切基于性别的歧视行为，包括在晋升、培训等方面的不平等待遇，并保障免受性别暴力侵害。

数据显示，女性占阿联酋政府部门劳动力的66%，其中30%以上担任领导职务。在私营部门，女性参与度增长21%，其中技能型岗位占女性劳动力的46%。

阿尔奥尔指出，阿联酋在多个国际性别平等指数中表现优异，联合国“性别平等指数”中位列中东和北非地区首位，世界银行《女性、商业与法律2024》报告中获得82.5分（满分100分）。

二十国集团成立于1999年，是全球主要经济体合作机制，成员国占全球GDP的85%、贸易的75%及人口的三分之二，为全球经济稳定与发展提供关键平台。



