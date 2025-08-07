爱丁堡大学发现慢性疲劳综合征基因差异

阿通社伦敦2025年8月7日电 爱丁堡大学研究人员发现，慢性疲劳综合征患者的DNA存在特定差异，这一发现有助于消除该疾病是心理疾病或懒惰所致的误解。

据研究显示，患有肌痛性脑脊髓炎（即慢性疲劳综合征）的人在遗传密码的8个区域与健康志愿者存在差异。研究人员表示，这一发现首次提供了基因影响个体患病风险的证据。该病症的主要特征包括在进行轻微体力或脑力活动后出现疲劳、疼痛和认知模糊加重的症状。

研究人员估计，这种疾病影响全球约6700万人。

此项研究分析了15579名在问卷中报告患有该综合征人员和259909名健康人员的DNA样本，所有受试者均为欧洲血统。

这项尚未经过同行评议的研究发现，慢性疲劳综合征患者中最常见的基因变异与免疫系统和神经系统相关。

研究人员指出，DNA中至少有两个基因区域与身体应对感染的方式有关，这与该病症状往往在感染性疾病后出现的临床观察一致。

此前研究人员已经确定了慢性疼痛患者的另一个基因区域，慢性疼痛是该病症的另一个常见症状。

研究员安迪·德弗罗-库克表示，研究结果与患者数十年来的报告经历相符，强调加强慢性疲劳综合征研究的重要性。

