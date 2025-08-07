哈伊马角将建Erisha智能制造园区

阿通社哈伊马角2025年8月7日电 哈伊马角经济区管理局（RAKEZ）与印度Rana集团近日达成战略合作协议，双方将联合启动“Erisha智能制造园区”项目，进一步推动哈伊马角工业与可持续发展领域建设。

根据协议，Rana集团旗下电动汽车子公司Erisha e-Mobility将在该园区拓展其在中东和非洲的业务，同时继续巩固其在印度市场的运营基础。

签约仪式在RAKEZ商务中心举行，双方正式签署租赁协议。Erisha e-Mobility董事长兼董事总经理达尔尚·拉纳博士及RAKEZ客户体验主管伊恩·亨特出席仪式。

园区项目选址盖勒工业区，占地1500万平方英尺，将支持150余个工业项目。项目聚焦包括电动与氢能源汽车制造、可再生能源及半导体等前沿技术的开发与应用。

该多功能园区还将包含工业、住宅、商业、教育、医疗、金融等多类设施，并配备医院、院校、超市、仓储和办公空间等基础服务，打造综合型产业生态体系。

RAKEZ首席执行官拉米·贾拉德表示，哈伊马角正在持续强化其作为技术创新与可持续发展高地的地位。去年，RAKEZ吸引了来自中国、新加坡和印度的多家国际开发商入驻。

他指出，Erisha智能制造园区反映了RAKEZ在推动经济多元化与发展先进制造方面的战略布局，也体现了市场对其营商环境的持续信任。

此次合作有望进一步增强RAKEZ国际基础设施优势，助力Erisha e-Mobility拓展全球市场，提升阿联酋在清洁能源与制造业领域的综合竞争力。