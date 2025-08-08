阿联酋阿尔西拉记录到3.5级地震

阿通社阿尔西拉2025年8月8日电 阿联酋国家气象中心8日宣布，其下属的国家地震监测网络在当地时间当日凌晨0时03分，记录到一次在阿尔西拉地区发生的3.5级地震。

国家气象中心在一份声明中确认，此次地震在当地有轻微震感，但未造成任何影响。