阿联酋阿尔西拉记录到3.5级地震

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5C14\u897F\u62C92025\u5E748\u67088\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u56FD\u5BB6\u6C14\u8C61\u4E2D\u5FC38\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u5176\u4E0B\u5C5E\u7684\u56FD\u5BB6\u5730\u9707\u76D1\u6D4B\u7F51\u7EDC\u5728\u5F53\u5730\u65F6\u95F4\u5F53\u65E5\u51CC\u66680\u65F603\u5206\uFF0C\u8BB0\u5F55\u5230\u4E00\u6B21\u5728\u963F\u5C14\u897F\u62C9\u5730\u533A\u53D1\u751F\u76843.5\u7EA7\u5730\u9707\u3002\u56FD\u5BB6\u6C14\u8C61\u4E2D\u5FC3\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u786E\u8BA4\uFF0C\u6B64\u6B21\u5730\u9707\u5728\u5F53\u5730\u6709\u8F7B\u5FAE\u9707\u611F\uFF0C\u4F46\u672A\u9020\u6210\u4EFB\u4F55\u5F71\u54CD\u3002