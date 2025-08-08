扎耶德慈善跑北京站启动报名

阿通社阿布扎比2025年8月8日电 扎耶德慈善跑组委会8日宣布，怀柔长城马拉松暨2025年“扎耶德慈善跑”将于9月21日在北京市举行，并正式启动报名及志愿者登记。赛事是阿联酋与中国一项重要的文化与体育合作项目，也是新赛季在阿联酋、巴西、埃及、美国和匈牙利等地举办系列赛事的一站。

怀柔长城马拉松是北京市唯一以长城命名的赛事，预计将吸引逾5.1万名来自全球的跑者，获中国田径协会“A1”级认证。路线从雁栖湖国际会展中心出发，途经多处文化景观，终点设在慕田峪长城。

“扎耶德慈善跑”于2001年在阿布扎比创办，旨在纪念阿联酋已故建国之父谢赫·扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬殿下。自创办以来，该赛事已筹集超过1.73亿美元，用于全球医疗与慈善事业，累计参赛人数超过61.3万，国际赛事曾在纽约、开罗等地举办。

赛事最高组委会主席、退役中将穆罕默德·希拉勒·卡阿比阁下将于8月18日在北京举行新闻发布会，公布赛事详情。活动由阿联酋驻华大使馆及多家中国官方机构协办。他表示，此次活动旨在深化两国关系，并在此前于阿联酋、美国、埃及成功举办的基础上，将“扎耶德慈善跑”的人道与体育精神带到新的大陆。这不仅是一项体育合作，更是连接两国传统、价值观与人道使命的重要纽带，体现了阿联酋领导层的愿景，以及跨越国界传递希望、健康与人道精神的承诺。

中国参赛选手可自8月8日起通过本地马拉松平台及“微信”正式报名。阿联酋选手、在华阿联酋侨民、使馆工作人员等可通过专用报名链接注册：

/https://m.mararun.com/html/match.html#/index/8436870480502777?f=mara /

除主赛事外，合作内容还包括一系列文化与社区活动，其中包括9月20日的机器人赛跑、家庭与特需人群赛，以及9月19日至21日在慕田峪长城“阿联酋之家”举办的文化活动，并将于9月21日在长城平台举行颁奖仪式。

“扎耶德慈善跑”旨在支持肾病、癌症、心脏病等慢性病患者的治疗，援助儿童医院及医学研究，并推广健康生活方式，鼓励公众参与体育锻炼，已成为全球具有持续影响力的人道与体育品牌。



