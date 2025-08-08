2025世界机器人大会在京开幕

阿通社北京2025年8月8日电 据央视网报道，为期5天的2025世界机器人大会8日在北京开幕，吸引200余家国内外优秀机器人企业参展，其中人形机器人整机企业数量创全球同类展会之最。

本届大会分设“产业发展”“创新应用”“技术融合”三大篇章，邀请400余位国内外顶尖科学家、国际组织代表、院士和企业家，围绕机器人产业发展趋势、应用实践和创新成果进行交流分享。博览会设立创新馆、应用馆、技术馆3个展馆，50家人形机器人整机企业参展，数量刷新同类展会纪录。

中国电子学会理事长徐晓兰表示，大会以“让机器人更智慧，让具身更智能”为主题，获得28家国际机构支持，吸引来自近20个国家的1万余名选手参赛，200余家企业携1500余件产品参展，其中包括100余款首发新品。大会将带来全球机器人领域的前沿洞察与最新成果。

目前，机器人正以前所未有的广度和深度融入生产生活，全球创新要素加速向机器人产业汇聚。中国已成为全球最大工业机器人市场和第一大生产国。工业机器人应用覆盖国民经济71个行业大类、236个行业中类，制造业机器人密度跃居全球第三位。

工业和信息化部副部长辛国斌表示，中国政府高度重视机器人产业发展。今年上半年，机器人产业营业收入同比增长27.8%；工业机器人和服务机器人产量，同比分别增长35.6%和25.5%；连续12年位居全球最大工业机器人应用市场。