阿联酋巩固全球数字化转型领先地位

阿通社阿布扎比2025年8月10日电 阿联酋凭借前瞻性愿景和雄心勃勃的国家政策，继续巩固其在全球数字化转型版图上的领先地位，将数字创新作为可持续发展和经济竞争力的基本支柱。

据悉，阿联酋公共和私人机构采用以"人为本"的政策，将人视为转型过程的受益者和引领者。多项国际报告显示，阿联酋在这一领域取得快速进展，在全球重要指标中表现卓越。

根据联合国2024年电子政务调查报告，阿联酋在通信基础设施指标中获得世界第一名，取得100%满分，反映了数字网络的高普及率和效率，体现了阿联酋数字基础设施的成熟程度。

根据全球公司Ookla发布的"Speedtest Global Index"，阿联酋自2024年7月至2025年6月保持移动互联网速度全球第一。在6月最新更新中，平均下载速度达546.14兆比特每秒，大幅领先全球竞争对手。

数据显示，阿联酋政府2024年在数字服务方面成绩显著，执行了1.737亿笔政府数字交易，超过5700万用户享受1419项政府数字服务，满意度达91%。

在智慧城市建设方面，国际管理发展学院发布的2025年智慧城市指数显示，迪拜位列全球第四、阿拉伯世界第一，阿布扎比位列全球第五。

此外，阿联酋在牛津洞察机构发布的2024年"政府人工智能准备指数"中位居地区首位，该指数涵盖193个国家，评估标准包括政府效率、技术部门发展、数据和基础设施可用性等。

阿布扎比地区间战略分析中心指出，阿联酋凭借在研究、技能和创新方面的优质投资，正稳步迈向在地区层面引领人工智能产业。

专家向阿联酋通讯社表示，阿联酋不仅在数字化转型领域发挥先进作用，还成为全面转型和创新的全球典型。信息管道公司中东北非地区战略客户团队经理拉莎·阿卜杜认为，阿联酋在通信基础设施指数中的满分表现，直接反映了其数字网络的坚固性。

她特别提到迪拜政府"360服务"政策等优质倡议，旨在提供以人为中心的前瞻性综合服务，认为阿联酋在公共和私人部门数字服务提供方面确立了新的全球标准。

斯普林克勒公司中东非洲地区集团副总裁阿姆贾德·萨巴赫表示，阿联酋数字生态系统的成熟度已超越技术采用，达到创新满足个人需求的体验层面。

他指出，阿联酋到2030年将数字经济对GDP贡献翻倍的目标符合预期，人工智能将贡献GDP的13.6%，相当于1000亿美元，这将加强经济多元化和可持续创新进程。