阿联酋社会各界积极行动 为户外劳动者“送清凉”

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 炎炎夏日，阿联酋社会各界纷纷发起人道主义倡议，通过提供空调休息室、分发防暑降温物资等多种方式，为在高温下工作的户外劳动者送去清凉与关怀，保障他们的健康与安全。

在国家层面，阿联酋人力资源和酋长国化部严格执行每年6月15日至9月15日的“午间工作禁令”。在此期间，该部联合政府与私营部门在全国范围内为快递员等劳动者提供了超过1万个配备空调和休息设施的休息站。

此外，多个机构也开展了各具特色的“送清凉”活动。妇女总联合会在阿布扎比持续开展“法蒂玛·本特·穆巴拉克Suqia”倡议，为数千名劳动者分发饮用水、果汁和防暑用品。

在地方层面，阿布扎比警察局在艾因市发起了“夏日送清凉”和“共创安全荫凉”等活动，为建筑工人分发太阳镜、遮阳帽等物资。在迪拜，由“迪拜邻里”等社区组织发起的“社区冰箱”活动在一个月内就为清洁工、建筑工等分发了超过100万瓶饮品和冰品。

在阿治曼，阿联酋红新月会当地中心开展了“为他们解渴”活动；“善之家”协会则在多个工作场所为劳动者分发了550份包含清凉饮品的餐食。

这些遍布全国、形式多样的倡议活动，体现了阿联酋社会对劳动者权益的重视和人文关怀，已成为该国一项深植于社会的企业和公民责任文化。