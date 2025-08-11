阿布扎比可持续阅读社区活动上半年成果丰硕

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿布扎比阿拉伯语中心11日宣布，今年2月推出的支持可持续阅读社区活动在上半年取得重大成功。该活动与国家阅读月同步进行，以"知识社会，社会知识"为口号，与阿联酋宣布2025年为“社区年"保持一致。

据介绍，这项全年活动旨在将阅读作为体现"社区年"原则的有效工具，赋权阿拉伯语作为表达社会传统和价值观的身份组成部分，巩固阅读文化，增加社会对阅读的热情，鼓励新一代将阅读作为日常习惯。

活动通过各项节目，包括第34届阿布扎比国际书展（接待了2350次学校访问），成功突出了阅读的重要性及其在个人和社会发展中的作用。

数据显示，活动包含超过2000项创意活动，其中250项主要活动和倡议，与100多个政府和私人机构合作实施，约400名创作者参与，超过15所大学参加，目标受众超过5万名来自学校、大学、机构和公共场所的社会群体成员。

阿布扎比阿拉伯语中心执行主任赛义德·哈姆丹·塔尼吉表示，支持可持续阅读的社区活动成功达到目标绩效指标，实现了使阅读成为社会生活中可持续习惯的目标。

他指出，经过六个月几乎涵盖所有工作和生活领域的优质活动，活动将继续进行直到年底，提供分布在14个知识领域的多样化活动和节目，涉及不同年龄、兴趣和文化的社会群体。

据悉，阿布扎比阿拉伯语中心的所有部门及其文化项目都参与了活动，覆盖了社会的大部分兴趣领域，包括阅读俱乐部、创意写作工作坊、思想讲座、对话会面、艺术研讨会、诗歌晚会等。

在优质倡议中，活动通过中心文学奖平台推出了"数字阅读月"，包括谢赫扎耶德图书奖、世代宝藏奖、黄金叙事奖等，获得大量参与。

活动还推出了"我们社区的100个故事"、"为儿童阅读"、"儿童阅读"等社区倡议，并以"阿拉伯语朋友"竞赛介绍会作为结束。

目前，活动继续进行中，包括"重要设施阅读"倡议、"一周你读什么？"倡议和"让我们用阿拉伯语阅读"活动等，旨在为阅读爱好者创造交流知识和想法的空间。