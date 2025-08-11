阿联酋将庆祝2025年国际青年日

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿拉伯联合酋长国将于明日（星期二）庆祝“国际青年日”。当前，阿联酋青年赋权、能力培养及潜能开发事业正取得巨大进展，青年在决策机构中的地位日益提升，并积极参与国家全面发展进程。

2025年国际青年日聚焦青年在推动实现可持续发展目标中的独特作用，强调青年通过不可或缺的创造力与活力，将全球愿景转化为社会现实。

适逢此节，阿联酋正持续落实《2031国家青年议程》，旨在使阿联酋青年在思想、价值观及经济社会发展贡献等方面成为国内外的杰出典范。

近年来，阿联酋不断加大青年赋权力度、提升其能力和责任担当水平。2025年，阿联酋成立“阿联酋青年创业理事会”，旨在推动青年参与经济发展和提升国家创业竞争力；启动“青年理财顾问”计划，培养本国青年成为注册理财顾问，提升金融决策质量，促进储蓄与投资。

阿联酋还在阿布扎比“Mad’ar 39”设立首个青年空间，并在富查伊拉酋批准设立首个属于政府机构的青年空间，这些均为“青年空间”倡议和《2031国家青年议程》首批项目的重要组成部分。

同年，阿联酋人道事务国际理事会与联邦青年基金会合作，成立“阿联酋青年人道工作理事会”，以推动青年在实现国际可持续发展目标中发挥积极作用。

阿联酋还主办了第四届阿拉伯青年领袖会议，该会议作为2025年世界政府峰会活动之一举行，讨论了通过提升青年话语权、参与决策和制定政策，将阿拉伯地区挑战转化为机遇的相关建议，并交流了适合阿拉伯社会的经验与做法。

过去几年，阿联酋通过一系列举措增强青年参与感和领导力。其中，2016年内阁批准成立阿联酋青年理事会和联邦青年基金会，后者与地方青年理事会协作制定年度青年活动计划。

阿联酋还发布《国家青年战略》，针对15至35岁青年所经历的教育、就业、健康安全生活方式、组建家庭及公民责任履行等五个主要阶段提出发展方向。

2019年，内阁决定政府部门、机构及国有企业董事会必须纳入阿联酋青年成员。2022年4月，启动“全国青年调查”，旨在评估青年社会、政治、经济及文化成熟度，并收集相关数据供决策者、研究人员参考。

2023年，阿联酋推出“全球阿联酋青年倡议”，由联邦青年基金会实施，旨在提升青年在国际舞台上推广阿联酋价值观、文化及文明经验的作用。

阿联酋也是阿拉伯青年梦想与抱负的重要承载者。2017年成立的阿拉伯青年中心，作为区域青年平台，致力于提升青年能力、支持创新与创意，先后推出“阿拉伯青年黑客马拉松”“阿拉伯青年项目集市”“青年解决方案”及“阿拉伯青年外交领袖计划”等战略项目。

2018年，阿联酋上线“阿拉伯青年机遇”数字平台，集中发布阿拉伯各国在奖学金、发展及培训项目等方面的优质机会。2020年7月，阿联酋航天局启动“阿拉伯太空天才计划”，旨在选拔和培养来自阿拉伯世界的优秀青年科学人才，为其在空间科学与技术领域深造和发展提供支持。