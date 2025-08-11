阿布扎比AI公司数量同比增长61% 产业发展迅猛

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿布扎比人工智能产业正呈现加速发展态势，显示该酋长国正转型为全球创新与技术研发中心。据阿布扎比工商会数据显示，截至2024年6月，阿布扎比人工智能领域企业数量达到673家，比2023年6月至2024年6月间增长61%。

全球人工智能专业企业数量在2024年约为90,904家，凸显阿布扎比在这一快速发展的领域中所处的重要地位。

数据显示，阿布扎比已成为中东和北非地区人工智能增长速度最快的中心，并持续巩固其作为全球创新与人工智能科研项目领先目的地的地位。

阿布扎比正通过在战略性行业中推广人工智能应用、制定国际标准及构建由领先机构和组织组成的体系，进一步巩固其全球中心地位。该体系包括负责制定科研政策和战略、发展基础设施、促进人工智能和先进技术投资的人工智能与先进技术委员会；还涵盖先进技术研究委员会、技术创新研究院、应用解决方案中心AI71、阿布扎比全球科技生态系统Hub71、G42科技集团以及Space42空间科技公司，体现出各方在建设以创新和未来技术为基础的知识型经济方面的协同努力。

阿布扎比工商会指出，超过58%的本地人工智能企业业务集中于创新、科研和咨询领域，显示出依托知识与科研的先进营商环境。2025年上半年，受战略投资、先进基础设施及各重要行业需求增长推动，该领域新增企业150家。

阿布扎比商工会董事会第二副主席兼执行董事沙姆斯·阿里·扎希里表示，阿布扎比人工智能行业正迅速从早期采用阶段迈向成熟与机构化应用阶段，科研、战略咨询及先进机构解决方案等活动日益增多。

他指出，这一增长不仅体现在数据上，更反映了由企业家、科学家及全球领导者构成的充满活力的社群，他们视阿布扎比为启动雄心勃勃科技项目的理想环境。

扎希里强调，阿布扎比人工智能体系的领先地位体现了政府与私营部门的紧密合作，以及全球经验与本土人才的有机结合，有效实现科研与产业的对接。阿布扎比工商会在促进这些联系、营造创新常态化环境方面发挥着关键作用。

阿布扎比工商会2025—2028年战略路线图是推动经济转型的重要支柱，其重点包括优化营商便利度、制定支持性政策以及增强经济体系协同效应。

支持人工智能与科技发展的工作组由行业领袖组成，积极参与规划阿布扎比人工智能未来。此类合作赋予阿布扎比独特竞争优势，进一步稳固其作为先进技术与创新项目领先中心的地位。