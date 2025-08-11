阿布扎比发展基金会投资多个阿拉伯重点项目

阿通社阿布扎比2025年8月11日电 阿布扎比发展基金会近年来不断扩大在阿拉伯国家的发展支持，通过资助战略项目，助力促进稳定、推动增长、改善民生，巩固其作为阿联酋重要对外发展援助机构的地位。

2024年年度报告显示，该基金会自成立至去年底累计提供发展援助约2165亿迪拉姆，覆盖107个国家，其中包括1570亿迪拉姆的优惠贷款、576亿迪拉姆的政府赠款和19亿迪拉姆的战略项目直接出资。

据介绍，2024年基金会管理了6项面向阿拉伯国家的政府赠款，总额约8.1亿迪拉姆，受益国包括约旦、摩洛哥、也门和毛里塔尼亚，项目涉及卫生、基础设施等重点领域。

其中，约旦获赠超过4.52亿迪拉姆，用于卫生中心数字化转型、国家预算支持及阅读技能发展；摩洛哥获赠1.29亿迪拉姆，用于道路扩建；也门获赠4500万迪拉姆，用于太阳能发电；毛里塔尼亚获赠1.84亿迪拉姆，用于应用科学学院建设。

约旦数字健康中心（虚拟医院）项目作为数字化转型计划的一部分，已在首阶段连接5家边远地区医院和3家卫生中心，旨在提升医疗服务效率，促进医疗体系现代化。

此外，基金会自2012年至2024年分别向约旦和摩洛哥提供46亿迪拉姆赠款，向巴林提供92亿迪拉姆赠款，用于实施改善民生和推动发展的战略项目。

2025年，基金会在阿拉伯国家推进多项投资项目，包括埃及的“吉萨索菲特传奇金字塔”旅游项目、阿曼的综合旅游投资项目、巴林机场扩建项目（荣获2024年度阿拉伯最佳发展项目奖）等。

在科摩罗，基金会参与建设太阳能电站；在索马里兰实施住宅建设项目；今年6月，基金会与海湾互联电网局签署融资协议，推动区域能源安全战略项目。

阿布扎比发展基金会表示，将继续发挥发展桥梁作用，支持地区和全球的稳定与繁荣。