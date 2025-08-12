阿布扎比国家石油物流与服务公司上半年净利润15.4亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年8月12日电 阿布扎比国家石油物流与服务公司12日宣布，2025年第二季度和上半年取得超越市场预期的卓越财务业绩，展现了其运营效率和应对市场波动的高度灵活性。

据财报显示，公司第二季度收入同比增长40%，达到46.1亿迪拉姆（12.5亿美元）。息税折旧摊销前利润同比增长31%，达到14.7亿迪拉姆（4亿美元），净利润同比增长14%，达到8.66亿迪拉姆（2.36亿美元）。

上半年整体表现同样亮眼，公司收入达到89.5亿迪拉姆（24.3亿美元），同比增长40%。息税折旧摊销前利润增长26%至27.3亿迪拉姆（7.44亿美元），受所有业务部门强劲表现推动，维持30%的利润率水平。上半年净利润达到15.4亿迪拉姆（4.2亿美元），较2024年上半年增长5%。

公司多元化和灵活的商业模式使其在面临天然气、油轮和干散货行业船舶租赁价格挑战的情况下，仍实现强劲净利润和运营现金流。

基于主要业务部门的强劲表现和利润率改善，阿德诺克物流与服务公司上调了全年业绩指导，预计因强劲需求预期和核心业务领域运营效率提升而实现更快增长。

阿布扎比国家石油物流与服务公司首席执行官阿卜杜勒卡里姆·马萨比船长表示，公司取得历史最高季度业绩，体现了质量增长战略的成效以及在综合物流服务、航运和服务部门抓住多样化机遇的能力。他指出，这一创纪录的财务表现确认公司继续超越市场预期，受强劲现金流、战略伙伴关系和高运营效率推动。

分业务来看，综合物流服务部门表现卓越，收入同比增长22%至47.4亿迪拉姆（12.9亿美元），息税折旧摊销前利润增长27%至15.4亿迪拉姆（4.2亿美元）。这一增长得益于海洋支持平台的强劲使用、市场价格上涨、综合物流服务平台盈利能力改善以及租赁活动增加。工程采购建设项目，包括阿米拉人工岛、哈伊勒和加莎油田，也为收入增长做出贡献。

海洋航运部门收入大幅增长89%至36.02亿迪拉姆（9.81亿美元），主要归因于纳入Navig8油轮船队收入，这是公司战略扩张的重要步骤。息税折旧摊销前利润同比增长25%至10.6亿迪拉姆（2.9亿美元），30%的强劲利润率展现了公司在各种市场条件下的价值创造能力。

服务部门继续支持公司多元化商业模式，收入同比增长4%至6.07亿迪拉姆（1.65亿美元），息税折旧摊销前利润增长22%至1.21亿迪拉姆（3300万美元），主要受布鲁格集装箱码头业务量增加和Integr8船舶燃料供应服务利润份额推动。