迪拜商会上半年新增会员35,532家 同比增长4%

阿通社迪拜2025年8月12日电 迪拜商会12日公布2025年上半年主要业绩。数据显示，期间有35,532家公司加入商会会员，同比增长4%。

商会会员出口和再出口总额达1719亿迪拉姆，同比增长18%；签发原产地证书409,083份，同比增长10%；签发和接收临时进口货物手册2,961本，涉及货物总值19.4亿迪拉姆。

这些数据反映了商会在增强当地经济竞争力、落实迪拜经济议程（D33）方面的积极作用，也显示了迪拜营商环境的吸引力和外国直接投资持续增长的势头。

迪拜商会主席苏丹·本·赛义德·曼苏里工程师阁下表示，得益于副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的远见卓识和指导， 迪拜继续巩固其作为全球领先的贸易和投资中心的地位，而完善的商业环境则有助于增强投资者对国家经济前景的信心。

他指出，商会将继续通过优化监管立法环境、开拓区域与全球市场机遇、发展重点产业，赋能迪拜商业社区，并推动公私部门合作。

数据显示，上半年商会支持60家本地企业开拓海外市场，同比增长76%。在“海外扩张新前景”倡议框架下，商会组织贸易代表团赴东南亚（泰国、菲律宾）和非洲（安哥拉、莫桑比克），安排了1,076场商务洽谈。

此外，商会与商业团体合作审查27项法律及法案草案，私营部门建议采纳率达60%，高于去年同期的46%；与商业团体和理事会召开会议98次，同比增长104%。商会还成立5个新商业理事会，代表巴西、斯洛伐克、秘鲁、印度尼西亚和匈牙利投资者。

上半年，商会举办19场立法与法律体系研讨会和工作坊，吸引1,414名商界人士参加；受理调解案件94起，同比增长19%，涉案总额超过2.135亿迪拉姆。迪拜家族企业中心与迪拜经济与旅游局联合发布《迪拜家族企业指南》，旨在保护家族企业财富并支持其可持续发展。