阿布扎比器官移植手术累计达1,090例创纪录

阿通社阿布扎比2025年8月13日电 在世界器官捐献日之际，阿布扎比宣布在器官移植领域取得重大进展，进一步巩固了其作为地区和全球医疗卓越中心的地位。

据悉，自2017年国家器官和人体组织捐献移植项目"生命"启动以来，阿布扎比已创造了1,090例成功移植手术的记录。仅2024年就进行了290例手术，包括7例心脏移植、142例肾脏移植、117例肝脏移植、22例肺移植和2例胰腺移植。

阿布扎比在复杂器官移植手术方面成就卓著，特别是多器官移植技术，同时采用机器人手术技术大大提高了手术精度、改善治疗效果并加速康复进程。这些成就来自酋长国四个主要医疗机构中的四个领先中心。

克利夫兰诊所阿布扎比分院在推动国家器官移植进步方面发挥核心作用，自成立以来就是首个多器官移植中心。2024年该院实施了241例多器官移植，包括阿联酋首例心肺联合移植，2023年还完成了地区首例肺肝联合移植以及国内首例三方肾脏交换手术。

隶属于中东最大医疗集团Pure Health的谢赫哈利法医疗城，2024年成功进行了114多例肾移植手术，并持续扩大肝移植项目覆盖成人和儿童。

同属Pure Health集团的谢赫沙赫布特医疗城在科学研究和医学教育领域表现突出，在国际会议上提交10项研究报告，并在2023年美国拉斯维加斯国际器官捐献协会会议上获得"最佳研究摘要"奖。该院还完成了国内首例新冠肺炎患者器官捐献手术。

伯吉尔医疗城在多器官移植领域成就斐然，包括完成阿联酋首例儿童活体肝移植、首例血型不匹配肾移植，以及为仅五个月大的婴儿进行肝移植手术。

阿布扎比卫生局副局长努拉·盖西博士表示，这些成就反映了酋长国提供世界级医疗服务的坚定承诺。先进的基础设施、杰出的医疗能力和创新技术应用使阿布扎比成为器官移植领域的地区领先中心。

她呼吁社区成员积极参与"生命"项目器官捐献注册，强调一个人的善举能够拯救多个生命，为患者带来希望，为创造更健康的未来做出贡献。