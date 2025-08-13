阿布扎比港口集团二季度收入增长15%

阿通社阿布扎比2025年8月13日电 阿布扎比港口集团13日公布财报显示，2025年第二季度集团收入同比增长15%，达48.3亿迪拉姆，主要受港口、经济城市与自由区、海事与航运板块强劲表现推动。

数据显示，集团第二季度EBITDA同比增长9%，至11.7亿迪拉姆，利润率为24.2%；税前利润5.19亿迪拉姆，同比增长5%，受折旧摊销和融资成本上升影响；净利润4.45亿迪拉姆，与上年同期基本持平。每股收益为0.07迪拉姆，持平于去年同期。

报告期内，集团资本支出为9.28亿迪拉姆，主要投向海事与航运、经济城市与自由区及港口板块。资本支出强度降至收入的19%，低于去年同期的28%。经营活动现金流达11.4亿迪拉姆，同比增长近一倍，现金转化率为97%，带动本季度及年初至今自由现金流转正。

港口、经济城市与自由区、海事与航运板块合计贡献集团90%以上的EBITDA。港口板块集装箱吞吐量同比增长17%，普通货物吞吐量同比增长13%；“CMA码头哈利法港”产能利用率本季度达80%，年初至今为62%。

经济城市与自由区板块第二季度新增租赁面积60万平方米，年初至今租赁总面积达1.6平方公里；旗下“Sdeira集团”住宅单元入住率升至80%。海事与航运板块区域集装箱运输量同比增长34%。

阿布扎比港务集团董事总经理兼首席执行官穆罕默德·朱玛·沙姆西船长表示，五大协同业务板块的综合模式支撑了集团在复杂外部环境下的可持续增长。他说，集团将继续稳步推进国际扩张，抓住红海运输及中亚替代通道等新机遇，积极塑造全球贸易、物流和运输新格局。