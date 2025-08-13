强台风“杨柳”二次登陆中国 气象部门强化主动互动联动全力防范应对

阿通社北京2025年8月13日电 据中国气象报社报道，今年第11号台风“杨柳”（强台风级）于8月13日13时前后在台湾台东县太麻里乡沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14级（42米/秒）。13日17时，“杨柳”已穿过台湾岛后再次入海，以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，并将于13日夜间至14日凌晨在福建厦门到广东汕头一带沿海再次登陆。

中国气象局于8月12日9时40分启动重大气象灾害（台风）三级应急响应，并要求要进一步提高政治站位，强化底线思维和极限思维，发扬连续作战精神，贯彻“观测即服务”理念，优化递进式气象服务和高级别预警“叫应”机制，坚决筑牢气象防灾减灾第一道防线；加强应急值班值守，提升风险预警能力，加强与应急管理、自然资源、水利、交通运输等部门的跨行业跨部门联合会商、联合预警及应急联动，为地方政府防灾减灾风险范围研判、应急响应启动、力量预置、人员安全转移等提供更加科学高效的信息参考，切实延长预见期、打出提前量。

8月12日，福建省防指召开会商调度会，并于12日18时提升应急响应为三级，要求各部门及时启动或调整响应。13日12时，福建省气象局将重大气象灾害（台风）应急响应提升为二级。以气象预警为先导，福建省相关部门强化联动，已安排回港渔船281艘，下沉干部9438人，转移危险区域人员73人。截至13日10时，福州以南沿海养殖渔排工作人员已全部撤离上岸。

8月12日，广东召开全省防台风“杨柳”工作视频会议，对全省防御工作进行动员部署，强调全力以赴抓细抓实台风“杨柳”防御。省气象局联合省三防办、省应急管理厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省海洋综合执法总队及省海事局等部门，通过省突发事件预警信息发布平台，面向全省21个地市手机用户发布台风防御信息，约1.9亿人次。

8月13日，江西省召开防汛防台风会商会，研判“杨柳”对江西影响及未来防汛抗旱形势，部署防范应对措施。13日12时30分，江西省气象局启动重大气象灾害四级应急响应。气象专家提醒，相关部门需注意防范短时强降水、雷电等强对流天气给旅游、交通、农业生产等带来的不利影响，尤其是赣州、吉安等地的山区地形对台风降水有增幅效应，需特别防范局地强降水可能引发的山洪、地质灾害等。