阿布扎比国家能源公司上半年收入增至284亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年8月14日电 阿布扎比国家能源公司（TAQA）14日公布截至6月30日的2025年上半年财务业绩，收入同比增长4.5%至284亿迪拉姆，主要受输配业务可转嫁成本增加推动。

数据显示，公司上半年经调整的息税折旧及摊销前利润为102亿迪拉姆，净利润37亿迪拉姆。公用事业作为TAQA的核心业务板块，盈利能力持续保持强劲。

TAQA董事会主席、阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪阁下表示，公司在核心业务及新兴市场均保持稳健表现，体现长期战略的有效性。上半年，集团进一步巩固了作为阿联酋及全球基础设施开发重要推动力量的地位，并持续在国内外能源和水务领域进行可持续投资。

苏韦迪阁下指出，公司国际布局不断扩大，包括在摩洛哥的项目扩张计划，彰显其致力于大规模提供可靠高效电力与水资源的承诺。未来将继续聚焦战略执行，为股东创造长期价值，并助力能源转型和经济多元化。

集团首席执行官兼董事总经理贾西姆·侯赛因·萨比特表示，上半年业绩体现了TAQA一体化公用事业模式的竞争优势及在动态市场中的持续价值创造能力。尽管面临挑战，公司在发电、输电和水务重点项目上取得显著进展，增强了系统韧性并拓展了全球投资组合。

上半年公司将总债务降至617亿迪拉姆，并加快未来项目投资，资本支出52亿迪拉姆，重点投向灵活发电、电网升级和海水淡化战略项目。

展望未来，TAQA将推进低碳电力与水务解决方案，强化电网基础设施，支持脱碳目标实施，并在区域和国际市场推动能源转型。