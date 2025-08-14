阿联酋就佛得角洪灾表示哀悼

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E748\u670814\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u5916\u4EA4\u90E814\u65E5\u53D1\u8868\u58F0\u660E\uFF0C\u5C31\u4F5B\u5F97\u89D2\u5171\u548C\u56FD\u5723\u7EF4\u68EE\u7279\u5C9B\u53D1\u751F\u6D2A\u707E\u5E76\u9020\u6210\u591A\u4EBA\u6B7B\u4F24\u548C\u5931\u8E2A\uFF0C\u5411\u4F5B\u5F97\u89D2\u8868\u793A\u8BDA\u631A\u54C0\u60BC\u548C\u58F0\u63F4\u3002\u58F0\u660E\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u3001\u4F5B\u5F97\u89D2\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u81F4\u4EE5\u6700\u6DF1\u5207\u7684\u6170\u95EE\u3002