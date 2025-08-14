阿联酋就佛得角洪灾表示哀悼

阿通社阿布扎比2025年8月14日电 阿联酋外交部14日发表声明，就佛得角共和国圣维森特岛发生洪灾并造成多人死伤和失踪，向佛得角表示诚挚哀悼和声援。

声明向遇难者家属、佛得角政府和人民致以最深切的慰问。