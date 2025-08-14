迪拜第一季度经济增长4% 总产值达1197亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年8月14日电 迪拜经济在2025年第一季度实现4%增长，与去年同期相比，本地生产总值达到1197亿迪拉姆。这一成就反映了迪拜经济增长势头的可持续性，得益于英明领导层的远见卓识和各关键经济部门之间的有效协调。

据迪拜数据与统计局数据显示，今年第一季度本地生产总值的增长源于构成酋长国经济体系基础支柱的各关键部门表现出色。其中，人类健康和社会工作活动实现最高增长率26%，较去年同期大幅攀升。

房地产活动增长7.8%，金融和保险活动增长5.9%，住宿和餐饮服务活动增长3.4%，运输和仓储活动增长2%。

今年第一季度本地生产总值的增长延续了2024年的成功态势。去年迪拜经济按现价增长5.8%，达到5410亿迪拉姆，按不变价格增长3.2%，达到4430亿迪拉姆。这一增长主要得益于贸易、房地产、金融服务、运输和工业活动的出色表现，这些活动贡献了全年约78%的增长。

迪拜数据与统计局首席执行官尤尼斯·纳西尔阁下表示，在数字技术和人工智能时代，数据和统计是现实的真实镜像和预见未来的有效工具。他指出，2025年第一季度的结果最真实地反映了迪拜酋长国在各关键部门实现的全面发展水平，为决策者、研究人员和相关人士制定未来政策和做出相关决策提供了准确的经济发展路径图景。

他强调，作为迪拜数字局下属机构，迪拜数据与统计局致力于加强与相关机构的合作与协调，确保数据服务于各个层面的所有人，深知这对实现政府高层目标和英明领导层未来发展方向的重要性。

迪拜经济发展公司首席执行官哈迪·巴德里阁下表示，迪拜继续加强可持续多元化经济增长，巩固全球吸引力。当前，企业家、投资者和公司正在寻找稳定透明的商业环境。

他补充说，迪拜从2024年到2025年第一季度的表现反映了实现迪拜经济议程D33目标的持续势头，这得益于英明领导层的前瞻性视野以及公私部门间强有力的成功合作。

随着我们期待加快增长步伐，重点将放在实施更多战略举措和建立本地及国际伙伴关系上，这将为我们开辟新的前景，支持创新途径，并将想法和计划转化为独特的成功故事。

数据显示，人类健康和社会工作活动在今年第一季度价值达到19亿迪拉姆，较去年第一季度增长26%，占酋长国本地生产总值的1.5%，推动经济增长0.3个百分点。

房地产部门作为酋长国经济体系的基础支柱，在2025年第一季度实现7.8%的增长，占酋长国本地生产总值的7.5%，总价值达90亿迪拉姆，推动经济增长0.6个百分点。

金融部门实现5.9%的实际增长，价值达160亿迪拉姆，较去年第一季度的151.2亿迪拉姆有所提升，占酋长国经济总量的13.4%，推动经济增长0.8个百分点。

住宿和餐饮服务活动实现3.4%的增长，价值达49亿迪拉姆，占本地生产总值的4.1%，推动经济增长0.14个百分点。

信息通信活动增长3.2%，价值达53亿迪拉姆，推动经济增长0.14个百分点，占酋长国本地生产总值的4.4%。

批发零售贸易部门占23%，价值达275亿迪拉姆，较2024年同期的263亿迪拉姆增长4.5%，推动酋长国经济整体增长1.03个百分点。

制造业活动实现3.3%的增长，今年第一季度总价值达87亿迪拉姆，较去年第一季度的84亿迪拉姆有所增长，占酋长国本地生产总值的7.3%，在2025年第一季度推动酋长国经济增长0.24个百分点。

运输和仓储部门增长2%，价值达157亿迪拉姆，较2024年第一季度的154亿迪拉姆有所提升，占酋长国经济的13%，推动经济增长0.27个百分点。

其他活动占2025年第一季度本地生产总值的26%，较去年同期增长1.9%，推动经济增长0.5个百分点。

值得注意的是，迪拜数据与统计局目前正致力于扩大调查基础，重新估算本地生产总值时间序列和其他经济指标，这是采用最新国际分类标准转型计划的一部分，应用国际建议以更好地满足数据用户需求。