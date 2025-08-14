迪拜环球港务集团上半年营收增长超20%

阿通社迪拜2025年8月14日电 迪拜环球港务集团14日发布数据显示，2025年上半年集团收入同比增长20.4%，达到411.4亿迪拉姆，息税折旧摊销前利润增长21.4%至111.31亿迪拉姆。

据介绍，港口与码头板块的强劲表现及近期收购项目是业绩增长的主要动力。在可比基础上，集团全球网络的集装箱吞吐量增长5.6%至4540万标准箱。

集团继续加大在战略性增长市场的投资，上半年资本支出为39.7亿迪拉姆，全年预计将投入91.8亿迪拉姆，用于扩建杰贝阿里港、环球船坞公司、印度图纳泰克拉集装箱码头、英国伦敦门户港和塞内加尔达喀尔港，以及推进“迪比世界物流”和“P&O航运与物流”发展。这些投资重点提升港口容量、整合供应链并增强数字化能力，以提升全球贸易韧性。

迪拜环球港务集团董事长兼首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·本·苏莱姆阁下表示，即使在地缘政治局势紧张、红海航道关闭以及全球贸易关税不确定性增加的背景下，集团收入和EBITDA仍实现超过20%的增长，显示了其战略模式的稳健性。他强调，看好全球贸易和物流服务在中长期的发展潜力，集团将继续引领行业，提供高效、灵活、可持续的创新解决方案。

上半年，集团在其管理的码头共处理集装箱2740万标箱，同比增长7.5%。货物清关平台已覆盖约300个地点，涉及全球90%以上的贸易航线。