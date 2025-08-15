日本经济第二季度同比增长1%

阿通社东京2025年8月15日电 日本政府15日发布的数据显示，日本经济2025年第二季度同比增长1%。

数据显示，弹性出口和资本支出为第二季度经济增长提供了支撑。这一表现反映出季度环比增长预期约为0.3%。