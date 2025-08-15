日本经济第二季度同比增长1%

\u963F\u901A\u793E\u4E1C\u4EAC2025\u5E748\u670815\u65E5\u7535 \u65E5\u672C\u653F\u5E9C15\u65E5\u53D1\u5E03\u7684\u6570\u636E\u663E\u793A\uFF0C\u65E5\u672C\u7ECF\u6D4E2025\u5E74\u7B2C\u4E8C\u5B63\u5EA6\u540C\u6BD4\u589E\u957F1%\u3002\u6570\u636E\u663E\u793A\uFF0C\u5F39\u6027\u51FA\u53E3\u548C\u8D44\u672C\u652F\u51FA\u4E3A\u7B2C\u4E8C\u5B63\u5EA6\u7ECF\u6D4E\u589E\u957F\u63D0\u4F9B\u4E86\u652F\u6491\u3002\u8FD9\u4E00\u8868\u73B0\u53CD\u6620\u51FA\u5B63\u5EA6\u73AF\u6BD4\u589E\u957F\u9884\u671F\u7EA6\u4E3A0.3%\u3002