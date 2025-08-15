中国国家统计局：7月份规模以上工业增加值同比实际增长5.7%

阿通社北京2025年8月15日电 据央视网报道，中国国家统计局宣布，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.7%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。

分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比增长5.0%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。

分经济类型看，7月份，国有控股企业增加值同比增长5.4%；股份制企业增长6.5%，外商及港澳台投资企业增长2.8%；私营企业增长5.0%。

分行业看，7月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长4.2%，石油和天然气开采业增长4.1%，农副食品加工业增长5.6%，酒、饮料和精制茶制造业增长0.1%，纺织业增长1.7%，化学原料和化学制品制造业增长7.2%，非金属矿物制品业下降0.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长8.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长6.8%，通用设备制造业增长8.4%，专用设备制造业增长3.8%，汽车制造业增长8.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长13.7%，电气机械和器材制造业增长10.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.2%，电力、热力生产和供应业增长3.4%。

分产品看，7月份，规模以上工业623种产品中有335种产品产量同比增长。其中，钢材12295万吨，同比增长6.4%；水泥14557万吨，下降5.6%；十种有色金属681万吨，增长2.2%；乙烯312万吨，增长9.1%；汽车251.0万辆，增长8.4%，其中新能源汽车117.6万辆，增长17.1%；发电量9267亿千瓦时，增长3.1%；原油加工量6306万吨，增长8.9%。

7月份，规模以上工业企业产品销售率为97.1%，同比下降0.2个百分点；规模以上工业企业实现出口交货值12904亿元，同比名义增长0.8%。