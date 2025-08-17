俄科学家：全球五分之一湿地或将消失

阿通社莫斯科2025年8月17日电 俄罗斯托木斯克大学的科学家们近日发出警告，到2050年，全球约20%的湿地将面临消失的风险。尽管湿地是地球上最有价值的生态系统之一，但同时也是最为脆弱的。科学家们已启动相关研究，旨在寻找保护和恢复湿地生态系统的方法。

根据最新发布的《湿地公约》报告，自1970年以来，全球已损失了约22%的湿地，面积达4.11亿公顷。科学家们指出，如果这一趋势持续，到2050年，剩余湿地中约五分之一可能不复存在。

这些数据引起了专家们的普遍担忧，因为湿地在稳定气候、维护生物多样性和提供关键资源方面发挥着不可或缺的作用。湿地涵盖了沼泽、湖泊、河流、人工水库以及沿海地带等多种生态环境。

尽管沼泽仅占地球陆地面积的6%，但其对全球GDP的贡献却超过7.5%。这类生态系统不仅是重要的淡水来源，还有助于防洪、支持农业，并作为巨大的天然碳库。然而，受气候变化和人类活动的影响，湿地消失的速度已超过地球上任何其他自然栖息地。

托木斯克大学生物研究所副教授伊琳娜·沃尔科娃博士在接受采访时表示，沼泽在气候调节方面扮演着特殊角色。它们能够将碳在泥炭中封存数千年，是唯一能够持续为全球降温的自然环境。她还强调，沼泽所储存的碳量是森林的两倍，特别是在西西伯利亚地区，包括世界上最大的泥炭盆地——瓦休甘大沼泽，其重要性尤为突出。

专家们一致认为，保护湿地既是生态上的紧迫任务，也是经济上的必要之举。湿地的减少将直接导致气候失衡、淡水资源短缺和灾难性洪灾的频率增加。因此，科学家们呼吁全球加强合作，将科学创新应用于环境保护策略和计划中。



