阿布扎比上半年非石油出口增长64%

阿通社阿布扎比2025年8月17日电 阿布扎比商工会数据显示，原产地证书签发数量显著增加，同比增长10.3%，凸显出该酋长国非石油出口活力增强，经济活动日趋多元，私营部门在推动对外贸易和强化全球影响力方面作用日益突出。

2025年上半年，阿布扎比非石油对外贸易额同比增长34.7%，其中非石油出口增长64%，再出口增长35%，进口增长15%，延续了过去一年的快速增长态势。2024年，非石油贸易增长9%，出口增长16%，再出口增长11%，进口增长3%。

数据显示，工业部门，特别是化工、金属和工程产业的原产地证书签发量增加明显，表明阿布扎比工业基础进一步扩展。与此同时，中小企业出口额大幅上升，受益于商会的业务撮合、出口培训和战略合作等支持性举措，显著提升了进入区域和国际市场的能力。

阿布扎比商工会董事会第二副主席兼执行董事沙姆斯·阿里·扎希里阁下表示，原产地证书的持续增长是阿布扎比出口部门快速发展的重要标志，体现了本地企业的全球竞争力和把握新兴市场机遇的能力。他指出，这一趋势增强了阿布扎比作为全球贸易和制造业中心的地位，展示了国际市场对阿布扎比产品和服务的信任。

扎希里阁下强调，商工会将继续致力于推动贸易便利化，支持中小企业“走出去”，并通过建设数字化基础设施和深化战略合作，为阿布扎比经济的可持续发展提供保障。

