阿布扎比加快推进质量监管体系建设

阿通社阿布扎比2025年8月17日电 阿布扎比正不断加强市场产品与服务的质量监管体系，旨在通过实施严格标准和国际最佳实践，进一步巩固其在消费者安全保障与权益保护方面的领先地位，推动经济可持续发展并增强社会信任。

据了解，阿布扎比质量与符合性委员会是相关工作的主要负责机构。委员会通过现场检查、专业实验室检测、证书和执照的颁发，以及技术咨询和培训项目，确保市场产品和服务符合批准标准，不含任何可能危害公共健康或环境的成分。

委员会依托与政府及半政府机构的合作关系，推行精准监管计划，并采用先进工作方法，从而不断提升服务质量，增强本国产品在本地、区域及全球市场的竞争力。

数据显示，委员会2025年第二季度运营部门在多个领域均实现了积极成果。市场与消费者服务部门检查了33,452种产品，撤下20种不合格产品，并修正17种产品；同时，检查了4,191件法定计量工具，审查了432个包装。

委员会下属中央检测实验室完成了138,957项检测，其中水质检测占比最高，其次为食品和液体检测，环境检测数量也显著增加。仅第二季度，水质检测就达76,696项，食品和液体检测44,653项，环境检测11,614项。

此外，阿联酋计量研究所继续在测量与校准方面发挥作用，签发300份校准证书，实施9次比对试验，并提供咨询与培训服务，助力国家质量基础设施建设。

在符合性与标准服务方面，委员会颁发了1,444份个人服务符合性证书，更新了2,832份；更新108份产品符合性证书，并颁发21份新证书；此外，还颁发38份产品注册证书，核发21份“信任标志”新许可证，并更新8份许可证。

据悉，阿布扎比质量与符合性委员会正按照全面战略推进工作，通过扩大检查与检测项目、提升人员能力、采用创新技术方案，推动质量监管体系可持续发展，进一步服务公共健康、粮食安全与环境保护。

这一系列举措凸显出委员会作为阿布扎比市场监管体系核心支柱的重要地位。其努力为打造安全、可持续的经济环境提供有力保障，进一步巩固了阿布扎比在区域和全球质量与符合性领域的领先地位。

