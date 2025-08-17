“2025阿联酋人工智能夏令营”聚焦青年人才培养

阿通社迪拜2025年8月17日电 阿联酋政府的人工智能、数字经济和远程工作应用办公室与三星海湾电子公司合作，17日联合推出第三版“三星创新校园”项目。该项目作为“2025阿联酋人工智能夏令营”的重点活动，旨在培养人工智能领域的青年人才与创新者。

据介绍，该项目紧扣《阿联酋人工智能战略2031》，并连续第二年纳入人工智能夏令营——这是本地区规模最大的人工智能盛会，涵盖培训、工作坊与黑客松等活动。项目主要目标是为参与者提供人工智能基础、机器学习等方面的学习机会，提升专业能力。

阿联酋人工智能办公室负责人阿卜杜勒拉赫曼·马哈茂德博士表示，阿联酋政府高度重视与全球领先科技企业的长期合作，不断推动经验交流与知识共享，并通过实施教育类项目支持国家人工智能战略。

三星海湾电子公司总裁李斗熙表示，三星坚信教育与技术的结合是推动社会进步的关键。通过与阿联酋人工智能夏令营的合作，项目不仅提供学习机会，更帮助年轻一代为人工智能驱动的未来做好准备。

“三星创新校园”的课程由三星“全球社会责任倡议”设计，内容涵盖人工智能、机器学习、数据分析及物联网，旨在提升青年创新力，并通过实践培训帮助他们增强职场竞争力。

据了解，2025阿联酋人工智能夏令营自7月中旬至8月中旬举行，期间组织了70余场活动，内容覆盖人工智能未来发展、数据科学、教育与医疗应用、网络安全及虚拟现实等七大领域。