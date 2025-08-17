迪拜启用人工智能检测系统 提升地铁维护效率

阿通社迪拜2025年8月17日电 迪拜道路与交通管理局近日表示，该局正在实施的铁路基础设施自动检测系统（ARIIS）已展现出显著成效，被视为在交通运输领域应用人工智能技术的典型实践。

据了解，该系统通过先进诊断和实时数据分析技术，可有效提升运营维护效率和安全水平，同时减少对传统人工检测的依赖。官方数据显示，借助这一系统，定期检查时间已缩短75%，节省人工约1700小时，传统检测作业减少70%，基础设施状态评估能力提升40%。上述成果显著加快了维护流程，减少了突发干预，并提高了地铁网络的可靠性。

道路与交通管理局指出，智能检测技术的引入，使维护工作能够更加精准高效，维护成本有望降低25%，资源管理效率提升40%。目前，该系统已在部分地铁线路分阶段启用，并计划在完成全面评估后覆盖所有线路。

该局还透露，正在研究将ARIIS或类似技术应用于有轨电车等其他交通方式，以满足不同基础设施和运营需求。

据介绍，该系统能够收集包括轨道状况、裂缝、磨损及偏移等在内的全面数据，并通过人工智能算法进行分析，从而支持“预测性维护”理念，延长基础设施使用寿命，增强其可持续性。

所有检测均在严格安全标准下进行，并与控制中心协调，在夜间维护时段完成，以最大程度减少对地铁运营和乘客出行的影响。据悉，智能检测已使得相关作业更快速精准，无需暂停或延误服务。