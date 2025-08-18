阿联酋：全球人道主义行动的领导者

阿通社阿布扎比2025年8月18日电 明日，阿联酋将隆重庆祝“世界人道主义日”。在此之际，阿联酋重申其承诺，将继续在全球范围内响应人道主义援助呼吁。据官方数据显示，截至2024年中期，阿联酋的对外援助已惠及全球超过10亿人，累计总额超过3680亿迪拉姆。

阿联酋作为全球人道主义体系的核心力量，每年向世界各地的受灾民众提供大规模援助，其援助行动秉持公正原则，不受任何宗教、种族或政治因素影响。凭借其丰富的经验和强大的资源，阿联酋能够在全球范围内高效、专业地执行各项救援任务，并迅速将援助送达一线。

今年，阿联酋正处于领导国际社会援助战争和冲突受害者的前沿，特别是对加沙地带的巴勒斯坦兄弟。根据联合国报告，阿联酋提供的援助占向该地带国际援助总额的44%，彰显其在该地区人道主义行动中的关键作用。

通过“勇敢骑士3”行动，阿联酋成功地利用海、陆、空三种方式向加沙地带运送了各类人道主义物资，并实施了多项服务项目，包括提供饮用水、修复受损基础设施，以及为当地医疗体系提供大力支持。在“勇敢骑士3”框架下的“善意之鸟”行动中，阿联酋迄今已对该地带进行了73次空投，空投物资总计超过3988吨，包括食物和生活必需品。

在对苏丹的人道主义援助方面，阿联酋也再次作出了坚定承诺。在今年2月14日于亚的斯亚贝巴举行的支持苏丹人民高级别人道主义会议上，阿联酋承诺提供2亿美元援助，这使得其在过去十年间对苏丹人民的人道援助总额达到35亿美元。

今年以来，阿联酋还持续加强了对乌克兰的援助。阿联酋国际援助署与奥莱娜·泽连斯卡基金会签署了合作协议，通过提供450万美元的资助，为乌克兰的寄养家庭和孤儿院提供更多支持。截至今年2月，阿联酋向乌克兰提供的援助已惠及超过120万人，其中有100万是妇女和儿童。值得一提的是，阿联酋在俄罗斯与乌克兰之间的斡旋努力促成了16次战俘交换，共计有4349名战俘获释。

在自然灾害救援方面，阿联酋也展现了其快速响应能力。2025年1月，阿联酋向乍得提供了3万个食品篮和超过2万条毯子，以帮助该国应对洪水灾害。同时，还向索马里遭受洪灾的民众空运了700吨紧急食品。3月底，阿联酋向缅甸提供了超过200吨的紧急人道主义援助，包括食物、住所和医疗物资，以应对地震灾害。随后，又追加了167吨基本救援物资，惠及约8万名受灾民众。

本月11日，阿联酋专业团队携带飞机和灭火设备抵达阿尔巴尼亚首都地拉那，参与扑灭当地多处森林火灾的行动，进一步彰显了其国际救援的决心。

今年，阿联酋启动了多项具有全球影响力的人道主义倡议，其中包括“父亲的基金”，其部分收益将用于为贫困者提供医疗服务，并通过支持医院建设和提供药品来改善欠发达社区的医疗体系。此外，阿联酋国际援助署还与乍得政府签署协议，将在乍得首都恩贾梅纳建设谢赫·法蒂玛·宾特·穆巴拉克医院及肾脏透析中心，为当地患者提供先进的医疗服务。