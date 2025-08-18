阿联酋企业在中非共和国启动大型太阳能发电站建设

阿通社班吉2025年8月18日电 总部位于阿布扎比的“全球南方公用事业”（GSU）公司近日宣布，已在中非共和国萨凯市正式启动一座50兆瓦大型光伏太阳能发电站的建设工程。此举被视为中非共和国改善电力基础设施、加速清洁能源转型的关键一步。

据悉，该发电站建成后，预计将能为该国超过30万户家庭提供可靠的清洁电力，每年可减少超过5万吨的碳排放。为保障电力供应的稳定性，该项目还将配备一个容量为10兆瓦时的电池储能系统。此外，项目将优先聘用本地员工并提供技术培训，以促进当地经济的包容性发展。

项目启动仪式在中非共和国总统福斯坦·阿尚热·图瓦德拉阁下、战略投资和重大项目国务部长帕斯卡尔·比达·科亚格贝莱阁下，以及多位中非政府高官和GSU公司高管的共同见证下隆重举行。

GSU公司董事总经理兼首席执行官阿里·沙姆里表示，该项目不仅将为中非当地社区提供稳定的能源供应，也再次证明了公司有能力在“被认为具有挑战性的地区”提供可扩展且灵活的清洁能源解决方案。

该项目是阿联酋与中非共和国在2025年3月签署全面经济伙伴关系协议之后，两国深化经贸合作的又一具体成果。作为GSU公司在非洲地区不断扩大的清洁能源项目组合的一部分，该发电站也体现了阿联酋致力于通过投资气候解决方案，并与“全球南方”国家建立有效伙伴关系的坚定承诺。