马斯达尔发布《2024年绿色融资报告》 揭示清洁能源项目成效

阿通社阿布扎比2025年8月18日电 阿布扎比未来能源公司“马斯达尔”18日发布《2024年绿色融资报告》，披露其通过绿色债券支持的可再生能源项目情况及环境效益。

报告显示，自2023年以来，马斯达尔累计将超过61.9亿迪拉姆（约16.85亿美元）的绿色债券收益投入太阳能、风能及储能系统项目，覆盖阿联酋、沙特、美国、德国、英国以及乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和塞尔维亚等国。这些项目每年可减少二氧化碳排放超过628万吨。

马斯达尔首席财务官马赞·汗表示，公司绿色融资战略建立在严格的资本配置、有效的ESG标准整合及透明披露之上，既推动绿色项目发展，也增强市场信心。

今年3月，马斯达尔更新绿色融资框架，新增绿色氢能与独立储能项目。穆迪随后确认其可持续性评级为SQS1（优秀），符合绿色债券国际最佳实践。

今年5月，马斯达尔发行总值36.7亿迪拉姆（约10亿美元）的绿色债券，获得超额认购，倍数达6.6倍，其中85%分配给国际投资者。至此，自2023年起，公司绿色债券累计融资额达100.89亿迪拉姆（约27.5亿美元）。

除债券外，马斯达尔还在2024年通过60亿美元融资，推动9国12个清洁能源项目，总装机容量11吉瓦。

公司同时委托安永对资金分配和环境指标进行独立审查，以确保可持续融资的透明度。