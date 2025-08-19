迪拜上半年支持308家数字初创企业 同比增长39%

阿通社迪拜2025年8月19日电 迪拜数字经济商会今日宣布，2025年上半年，该商会已成功支持并协助308家数字初创企业在迪拜建立并扩大业务，同比增长39%。这一显著增长数字，相较于去年同期支持的221家，有力地证明了迪拜在全球数字经济版图中的关键地位，以及其作为数字领域初创企业和人才首选目的地的强大吸引力。

阿联酋人工智能、数字经济和远程应用国务部长、迪拜数字经济商会董事会主席奥马尔·奥拉马阁下强调，商会正致力于构建一个完善的数字商业生态系统，以提供数字人才和企业成功所需的全部要素，并帮助他们以迪拜为基地，拓展至全球市场。他表示，为进一步提升迪拜作为全球科技企业、企业家及投资者汇聚中心的吸引力，商会将持续优化数字基础设施，更新立法与监管框架，并全力营造一个鼓励创新和创业的良好环境。

迪拜数字经济商会副主席赛义德·穆罕默德·盖尔盖维表示，作为商会履行其支持迪拜数字初创企业增长承诺的一部分，今年上半年组织了十场旨在深化合作、扶持数字经济的活动。此外，商会还举办了15场全球巡回推广活动，旨在展示迪拜先进的数字营商环境，并宣传“Expand North Star”展会的重要价值和广阔机遇。该展会作为全球规模最大的初创企业与投资者盛会，是连接迪拜与世界创新力量的重要平台。

由迪拜世界贸易中心主办、迪拜数字经济商会承办的“Expand North Star”展会，将于今年10月12日至15日盛大举行。此次展会将汇聚世界顶尖的初创企业、创新者、投资者、企业家和数字行业领袖，共同探索迪拜提供的独特增长机遇，为构建一个更具活力的数字经济未来贡献力量。

值得一提的是，在商会今年上半年的全球推广活动中，不仅通过深入的演示文稿介绍了迪拜的竞争优势及商会为初创企业提供的支持，还举办了多场创新理念竞赛。每场竞赛的获胜者均获得了全额资助，得以亲身参与“Expand North Star 2025”展会，更有机会直接晋级该展会期间举办的、该地区最大规模的初创企业竞赛“Supernova Challenge”的决赛。

“Expand North Star 2025”展会将为来自世界各地的数字领域专业人士和企业提供一个绝佳的创新与合作平台，并搭建与全球科技界关键影响者沟通的桥梁。通过汇聚全球顶尖的初创企业、创新者、投资者、企业家和商业领袖，该展会旨在共同探索迪拜的独特增长机遇，从而为数字经济的未来奠定坚实基础。